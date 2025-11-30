İktidarın Kanal İstanbul bölgesindeki konutlara dair ‘dar gelirlilere yapıyoruz’ iddiası sürerken Ürdün ve Katar merkezli emlak firmalarının “Göl manzaralı, hem de vatandaşlık garantili” diyerek çektiği reklam filmleri çekilmeye devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, körfez ülkelerinden bölgeye akın akın konut yatırımcısı gelmesine rağmen, “Oradaki konutlar dar gelirliler için” dedi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise “Dar gelirli oradan asla konut edinemez” diyerek itiraz etti.

Körfez kanallarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri de kullanılarak bölgenin yatırımcı için cazibe bölgesi olduğu belirtiliyor.

DIŞARDAN GELENLER ALACAK

Kanal İstanbul, TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. Körfez televizyon kanallarında bölge için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da göründüğü ‘vatandaşlık garantili, göl manzaralı Kanal İstanbul evleri” reklamları dönerken Bakan Murat Kurum “Sazlıbosna’daki projemiz milletimizin ev sahibi olması için. İstanbul’un da deprem açısından daha güvenli bir şehir olması için. Orada dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olacak” dedi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise “Orta gelirli, dar gelirli, hatta yüksek gelirli İstanbullular bile asla oradan konut edinemez, yani dışarıdan gelen birilerinin konut edinmesi için yapılmış bir plandır” dedi.

Kanal İstanbul için hukukun hiçe sayıldığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yankıömeroğlu ise “Belli şirketlere konut yapımı için büyük ihaleler verildi. Bu bir ihanet projesi” diye konuştu.

Körfez kanallarındaki reklamlarda sık sık Rönesans Holding’in yaptığı köprü görsellerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu köprü şantiyesine yaptığı ziyaretlere yer verildi. Bölgenin geleceğin cazibe merkezi olacağı vurgulanarak yatırımcılara ‘acele edin’ çağrısı yapıldı.

İstanbul’a bıçak saplıyorlar

Komisyonda Bakan’a tepkiler yüksek oldu. Fransız komutan Napolyon Bonapart’ın “Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu” sözlerini hatırlatan CHP Kocaeli Miletvekili Nail Çiler “İktidar ise Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’un bağrına bıçak saplıyor’’ dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da “Kanal İstanbul projesinde 150 milyon metrekarelik hayalleriniz vatandaşın yaşamından daha değerli değildir” açıklaması yaptı.