Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka oyuncularına güvendiğini söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çek teknik adam, bordo-mavili rakipleri karşısında takımda değişim olacağını belirtti.

Samsunspor deplasmanında iyi oynadıklarını ve bu oyunu devam ettirmek istediklerini vurgulayan Licka, "Topu çok tuttuk ama bu yeterli değildi. Top tutmak puan kazandırmaz. Üçüncü bölgede daha etkili, daha agresif, daha öz güvenli ve bire birlerde daha iyi olmamız gerekiyor. Hem hücumda hem savunmada iyi olmalıyız. Türkiye'nin büyük takımlarından birine karşı oynayacağız. Trabzonspor'da değişik ve iyi profilde oyuncular var ama bizim takımımız asla onlardan daha kötü bir takım değil. Oyuncularıma çok güveniyorum. Çıkıp sahada düzgün şekilde futbol oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

'FUTBOL ÇOK DEĞİŞKENDİR'

Ligde 6 maçta 3 puan almalarına karşın hedeflerin gerisinde olmadıklarını dile getiren Licka, şöyle konuştu: "Transferlerimiz çok geç geldi. Şu ana kadar sadece Ricardo Esgaio tam maç oynayabildi. Sezon başında elimizde olan oyuncular Süper Lig tecrübesine sahip değildi, bu yüzden de acı çektik. Transferler geldi. Bundan sonra tam bir takım göreceğiz. Şu ana kadar bu tecrübe ve oyun aklına sahip değildik. Üçüncü bölgede zayıf kaldık. Üçüncü bölgede maç kazanırsınız. Ama şu anda bu kaliteye sahibiz. Larsson geldi, Fofana geldi. Matias Kranevitter de aramıza dönünce tam takım olacağız. Futbol çok değişkendir. Bir gün dünyanın tepesindesinizdir bir gün en diptesinizdir. Bu sürece inanıyoruz. Takımıma güveniyorum. Her zaman pozitife bakıyorum ve Trabzonspor'a karşı iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum."

'SAVUNMAYA DAHA ÇOK ÖNEM VERİLİYOR'

Altı haftalık Süper Lig macerasını yorumlayan Marcel Licka, Türkiye'de futbolun uzun oynandığına dikkati çekti.

Daha önce görev yaptığı Rusya'da takımların daha kısa oynadığının altını çizen Licka, "Burada futbolcular, oyun kurulumunda risk almıyor ve topu ileriye oynuyor. Her ligin artısı ve eksisi vardır, benim de buna alışmam gerekiyor. Bazı takımlar savunmaya daha çok önem veriyor. Bunu kabul etmem gerekiyor. Biz her şekilde kendi felsefemizle futbol oynamaya devam edeceğiz. Üçüncü bölgedeki problemleri aşarsak bizim için çok daha iyi olacaktır." açıklamasını yaptı.