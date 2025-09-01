Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu kadrosuna kattı.

Marco Asensio, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Marco Asensio, çıktığı 37 resmi maçta 10 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

Marco Asensio, transferi sonrası şu açıklamada bulundu:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum."