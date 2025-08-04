Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos'ta 250 bilim insanının katılımıyla Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu düzenlenecek ve Arkeolojinin Altın Çağı sergisi açılacak.

İki bin yıllık heykel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki özel bir alanda ziyaret edilecek.

Külliyede sergi kapsamında altı ay sergilenecek eserler şunlar:

Marcus Aurelius heykeli

Neolitik Çağ için asrın keşfi olarak nitelendirilen Karahantepe’deki bir odada gün ışığına kavuşan eserlerden binlerce yıllık tabak

Hatay’da bulunan 3 bin 500 yıllık kil tablet

Antalya’da su altından çıkartılan bin yıllık parfüm şişesi seti

Laodikeia kazılarında bulunan ve mitolojik bir deniz canavarının ayrıntılı tasvirini yansıtan Skylla Başı

Karacahisar Kalesi kazısında bulunan ve Eskişehir Eti Müzesi’nde muhafaza edilen Orhan Gazi’ye ait gümüş sikke

Gordion’da bulunan sfenks

Metropolis’teki sıra dışı geri dönüşüm atölyesi buluntuları

Roma Dönemi’ne ait Kybele Heykeli

MARCUS AURELIUS HEYKELİ HAKKINDA

MS 2'nci ve 3'ncü yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarılmıştı.

Anadolu'nun en önemli bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girmişti.

ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'yle yürüttüğü işbirliği sonucunda nisanda 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edilmişti.