MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. MARDİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.60770651-2024/861-Ceza Dava Dosyası
06.05.2025
HÜKÜM ÖZETİ
Mahkememizin 2024/861 Esas 2024/1356 Karar sayılı dosyasında sanık Mehmet BALDAK ( Hasan ve Zehra oğlu 20/08/1977 Batman/Merkez D.lu ) hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesi gereğince cezalandırma talep edilmiş ise de, yüklenen fiilin kanunda suç olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle sanığın atılı suçtan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE, iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 02.12.2024 tarih ve katılan Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğü vekili 17.12.2024 tarihli dilekçeleri ile istinaf talebinde bulunmuşlardır. 06.05.2025
#ilangovtr Basın no ILN02218929