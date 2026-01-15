Saldırı, akşam saatlerinde Kızıltepe merkez Bahçelievler Mahallesi’nde, Ceylanpınar kara yolu üzerindeki işyerlerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir aileye ait işyerlerinin yer aldığı binaya otomatik silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bitişikteki dükkânlar da zarar görürken, mermiler park halindeki bir TIR ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.