Sır gibi olay Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Leyla ve 65 yaşındaki Muatter Işıktaş isimli kardeşlerden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri nezaretinde kardeşlerin yaşadığı eve girildi. Kapıyı açan görevliler iki kız kardeşin cesedi ile karşılaştı.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Yapılan incelemede iki kız kardeşin 10 gün önce hayatını kaybettileri belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından iki kız kardeşin cesedi morga kaldırılırken soruşturma sürüyor.

BİR ÖLÜM VAKASI DAHA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, akşam saatlerind benzer bir ölüm vakası daha yaşandı. Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.