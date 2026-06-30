Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kavar Erdem evinde ağır yaralı halde bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden gelen silah sesi üzerine içeri giren yakınları, Erdem'i başından vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Erdem'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Polis ekipleri olayın meydana geliş şeklinin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.