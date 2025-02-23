Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.