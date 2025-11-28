Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Mehmet (37) ve Berna Kaya (33) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5) evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundukları katliamın sır perdesi aralanmayı beklerken dikkat çeken bir ifade geldi.

Star Haber'de yer alan habere göre, baba ile anne ve kızının farklı yerlerde defnedilmesi ekiplerin dikkatini çekti.

Çiftin gözaltına alınan komşuları Mirhan Can olay sırasında evde olduğu söyledi. Can, "Olay sırasında da evlerindeydim. Mehmet Kaya, başka bir kızla olan ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştı. Ardından eşini vurdu. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' diye tehditler savurdu. Sonra da intihar etti" dedi.

Babanın svap örneklerinde ise barut örneklerine rastlandığı kaydedildi.