Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle sorun yaşayan Muhammed Nakşioğlu'nun evine, akşam saatlerinde kayınpederi İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, çocukları ve akrabalarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grupla geldi. Çıkan tartışmanın ardından Nakşioğlu'nun darbedildiği öne sürüldü. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde, grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdikleri ve ev sahibi Muhammed Nakşioğlu'nu darbettiği anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Nakşioğlu, tedavisinin ardından darp raporu aldı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle polis merkezine giden Nakşioğlu, şikayetçi oldu. İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı. Cevheroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DAMATTAN AÇIKLAMA GELDİ Nakşioğlu, olayın ardından yaptığı açıklamada, Cevheroğlu'nun kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu ve daha sonra grubun bahçe kapısından atlayarak kendisine saldırdığını öne sürdü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.