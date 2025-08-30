Marilyn Manson, uzun bir aradan sonra İstanbul’a geliyor! 'One Assassination Under God Tour' kapsamında, Stagepass organizasyonuyla 3 Eylül 2025 akşamı Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konser için Manson hayranları sabırsızlanıyor.

“Antichrist Superstar”, “Mechanical Animals” ve “The Pale Emperor” gibi kült albümleriyle milyonlarca hayran kazanan sanatçı, karanlık ve teatral performanslarıyla adından her zaman söz ettirdi.

Manson, İstanbul konserinde hem 'The Dope Show ', 'The Beautiful People ', 'Tainted Love ' ve 'Rock is Dead ' gibi klasikleşmiş hitlerini, hem de "One Assassination Under God - Chapter 1" adını taşıyan ve Kasım 2024'te yayınlanan albümdeki yepyeni şarkılarını seslendirecek.