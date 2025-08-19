Tatil için Bodrum'u seçen yıldızlara bir yenisi eklendi.

Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olarak tanınan, albümleri milyonlarca satılan Mario Frangoulis, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapıyor.

Önceki gün lüks teknede görüntülenen Frangoulis, arkadaşlarıyla sohbet ederken bir yandan da bol bol Türk çayı içti.

Birkaç gün daha Bodrum'da kalacak olan ario Frangoulis, tatili bittikten sonra dünya turnesine çıkacak.

"İstanbul ikinci vatanım" diyen ve büyükannesi İstanbullu olan sanatçı, eylül ayında İstanbul, İzmir ve Ankara'da üç ayrı konserle sevenleriyle buluşacak.