UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın oyuncusu seçilen Lemina, galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım çalışması. Burada takım çalışmasına dikkati çekmemiz lazım. Ayrıca taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların da büyük bir desteği oldu." ifadelerini kullandı.

Gabonlu oyuncu, hayalleri olduğunu aktararak, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her yerde oynayabileceğini kaydeden Lemina, "Hocamız, beni nereye koyarsa orada oynarım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım 'Maçın adamı' ödülünü aslında hep beraber kazandık. Ne görev verilirse verilsin, en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Lemina, ayrıca bugün gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bu turun rövanş karşılaşmasının zor geçeceğini aktaran Lemina, "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.