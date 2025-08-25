7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırısı altındaki Gazze'de en az 62 bin 622 Filistinli öldürüldü, 157 bin 673 kişi yaralandı. Kentte açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı da 300'e yükseldi.

Instagram'dan videolu mesaj paylaşan Ruffalo öldürülenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğunu belirterek, ABD, Britanya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine somut adım atma çağrısı yaptı:

"Başkan Trump bir şeyler yap. Açlıktan ölen insanları umursadığını, savaşları bitirmek istediğini söylüyorsun ya, bir şeyler yap."

Oyuncu, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Küresel Açlık İzleme Sistemi'nin (IPC) son raporunu da şu sözlerle hatırlattı:

"Bu, insan eliyle üretilmiş bir felaket. Bu, sivil halkları öldürmek için tasarlanmış bir suç. İsrail ve İsrail ordusu tarafından dayatılıyor. Gazze'nin açlıktan ölmesine izin verilmemeli ve kalıcı barış için insanların seslerini çıkarmalı."

IPC geçen hafta Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen beşinci seviyede kıtlık tespit ettiklerini duyurmuştu.