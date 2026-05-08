Bursa’da bir zincir markette çalışan personel ile müşteri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Olay, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar iş yerinin dışına çıkarak kavga etmeye başladı. Birbirlerini iten ve yere düşüren taraflara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga, araya giren vatandaşların tarafları ayırmasıyla kısa sürede son buldu. Yaşananlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

