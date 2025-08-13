Belce Örü Erçin

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Sosyal-İş Sendikası Türkiye’nin çeşitli noktalarında eylemlerini sürdürüyor. Mağaza ve market işçileri sıklıkla düşük ücret, uzun çalışma saatleri, mobbing ve güvencesizlik sorunlarını dile getiriyor.

‘UMUT IŞIĞI YANDI’

DİSK Mağaza Market Çalışanları Komisyonu Yürütücülerinden Gülbin Demirel, işçiler arasında uyanış hareketinin başladığını belirterek şöyle konuştu: “Whatsapp gruplarından ‘Sendikalı olmalıyız, başka çaremiz yok’ mesajları geliyor. Nasıl üye olunacağını soran, sendikaya üye olmak isteyen çok fazla mağaza çalışanı var.” Sahada ise çalışma koşullarının sadece göstermelik tedbirlerle düzeltildiğini söyleyen Demirel, “Daha ufak mağazalar için kasaya sandalye koyulduğunu ya da sandalye siparişi verildiğini biliyoruz. Ama bu yeterli değil” dedi. Mağaza ve Market İşçileri Sendikası Örgütlenme Koordinasyonu Temsilcisi Saliha Bahadarlı da “Çağrılarımız işçilerde karşılığını buldu, umut ışığı yandı, sendikaya üyelik akışı hızlandı. İşçilerin haklarının iyileşmesi noktasına bakanlıkların da adım atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışanların talepleri

İşçi taleplerini şöyle sıralıyor: “Haftalık en fazla 35 saatlik çalışma süresi, bayram ve tatil günlerinde gönüllülük esasına dayalı, ek ücretli çalışma, tüm fazla mesai saatlerinin kayıt altına alınması ve eksiksiz ödenmesi, kadın işçiler için tacizden arınmış, eşit ücretli, güvenli işyerleri, sendika hakkına saygı, toplu sözleşme hakkı, işyeri temsilciliklerinin tanınması, mobbinge karşı etkin yasal yaptırımlar ve iş güvencesi, mağazalarda eksik eleman tamamlanması.”