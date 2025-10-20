Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde çalışan gençlerin yaşadığı zorlu çalışma koşulları yeniden gündemde. Özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin geçimlerini sağlamak için çalıştıkları marketlerde, düşük ücret ve uzun mesai saatleri tartışma konusu oldu.

KASİYER BİTKİNLİKTEN BAYILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin en bilinen market zincirlerinden birinde çalışan bir kadın kasiyerin, yoğun mesai nedeniyle yorgun düşerek işine devam edemediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kısa süre sonra yayılan yeni bir videoda ise başka bir market çalışanının çalışma sırasında fenalaşarak yere yığıldığı görüldü. Görüntüler, market çalışanlarının yaşadığı aşırı iş yükü ve fiziksel yorgunluk konusunu yeniden gündeme taşıdı.

10 SAATİ AŞAN MESAİ SAATLERİ

Market çalışanları, özellikle büyük şehirlerde günde 10 saati aşan mesai sürelerinden ve asgari ücret düzeyindeki maaşlardan şikâyet ediyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, birçok çalışanın yoğun tempoya rağmen yeterli dinlenme fırsatı bulamadığı belirtiliyor.

Uzun süre ayakta kalan, kasa başında veya reyonda görev yapan çalışanların sağlık sorunları yaşadığı da iddia ediliyor.

ÇALIŞMA SÜRELERİ UZATILIYOR

Sektördeki rekabetin artmasıyla birlikte, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan üç harfli bir market zinciri, çalışma saatlerini uzatma kararı aldı.

Bu kararla birlikte mevcut personelin mesai süreleri de uzatılmış oldu. Marketin bu hamlesi, “zaten ağır şartlarda çalışan personelin yükünü daha da artıracak” gerekçesiyle sosyal medyada tepki topladı.