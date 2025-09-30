Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayında tarımsal girdi fiyatları ile üretici-market fiyat farklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, gübre, mazot ve yem fiyatlarında artış yaşandığını, üretici ile market arasındaki fiyat farkının ise patateste 4 katı geçtiğini belirtti.

GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Bayraktar, Eylül’de 20.20 kompoze gübresinin yüzde 2,1, DAP ve amonyum nitrat gübresinin yüzde 1,3, amonyum sülfatın ise yüzde 1,2 oranında arttığını, ÜRE gübresinde ise yüzde 2,9 düşüş görüldüğünü aktardı.

Yıllık bazda gübre fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Bayraktar, ÜRE’de yüzde 75,3, DAP’ta yüzde 51,3, kompoze gübrede yüzde 48,6 yükseliş olduğunu ifade etti.

Mazot fiyatlarının yıllık yüzde 31,3, yem fiyatlarının ise yüzde 30’u aşan artış gösterdiğini söyledi.

MARKER FİYAT FARKINDA PATATES İLK SIRADA

Eylül’de üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla patateste yüzde 335,5 olduğunu açıklayan Bayraktar, “Patatesteki fiyat farkını yüzde 308,7 ile kabak, yüzde 250,4 ile marul, yüzde 227,9 ile patlıcan ve yüzde 218,3 ile havuç izledi” dedi.

Üreticide 4 lira 38 kuruş olan patatesin markette 19 lira 8 kuruşa satıldığını belirten Bayraktar, fiyat artışlarının tüketiciye doğrudan yansıdığını söyledi.

MARKETTE MARUL ÜRETİCİDE FINDIK ZAM ŞAMPİYONU

Bayraktar, markette fiyatı en çok artan ürünün yüzde 65,1 ile marul, üreticide ise yüzde 73,7 ile fındık olduğunu açıkladı.

Fiyatı en çok düşen ürünün ise hem üreticide hem de markette limon olduğuna dikkat çekti.

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bayraktar, fındıkta zirai don nedeniyle rekoltenin düştüğünü ve bu durumun fiyatları yükselttiğini söyledi.

Sivri biber ve kabakta sezon sonunun etkisiyle arzın azaldığını, limonda ise ihracat düzenlemeleri ve erkenci hasadın fiyatları aşağı çektiğini kaydetti.