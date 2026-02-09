Son dönemde bebek mamalarına yönelik geri çağırma kararları art arda geliyor. Daha önce Nestlé’nin SMA markalı bazı ürünleri için alınan toplatma kararının ardından, bu kez Danone’ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi için acil geri çağırma süreci başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, cereulide toksini tespit edilen ürünlerin bebek sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, bu mamaların kesinlikle tüketilmemesi ve satın alındıkları noktalara iade edilmesi gerektiğini duyurdu.

CEREULİDE TOKSİNİ NEDENİYLE PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Sağlığı tehdit eden cereulide toksini, özellikle bebekler için hayati riskler barındırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Nestlé’nin SMA markasına ait bazı bebek maması ve devam sütleri, aynı toksin şüphesiyle 50’den fazla ülkede geri çağrılmıştı.

Yetkililer, bu kez Danone’nin Aptamil markalı ürünlerinin belli partilerinde toksinin tespit edilmesi üzerine ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

EBEVEYNLERDEN SAĞLIK SORUNU İDDİASI

Toplatma kararının ardından bazı ebeveynler, söz konusu mamaları kullandıktan sonra bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığını öne sürdü. İddialar kamuoyunda endişeyi artırırken, aileler yetkililerden daha net ve şeffaf bilgilendirme talep ediyor.

TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU'NDAN BAKANLIĞA BAŞVURU

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), bebek sağlığını doğrudan ilgilendiren bu gelişmeler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

TBF Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Keser, geri çağrılan ürünlerin miktarı, piyasadan çekilen ve imha edilen ürün sayısı ile olası sağlık etkilerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı. Keser, “Ailelerin güvenini sağlamak için sürecin tüm yönleriyle şeffaf biçimde açıklanması şart” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN UYARI VE AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, geri çağırma kapsamındaki Aptamil bebek mamalarının kesinlikle kullanılmaması, ürünlere sahip olan tüketicilerin ise en yakın satış noktasına başvurarak iade sürecini başlatmaları gerektiğini yineledi. Yetkililer, denetimlerin artırılarak sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur."

PARTİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Geri çağırma kapsamına giren ürünlere ait parti numaralarının, ilgili markaların resmi internet sitelerinde yayımlandığı bildirildi.