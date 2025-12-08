Avrupa Birliği, plastik tüketimini azaltmak ve geri dönüşümü artırmak için pet şişelerde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bir süredir zorunlu olan “şişeye bağlı kapak” uygulamasının ardından şimdi de şişelerin üretim malzemesi değişiyor. AB’nin yeni planına göre, pet şişelerde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranı 2030 yılına kadar en az %30 olacak. Bu adımla hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor.

RAF GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞECEK

Geri dönüştürülmüş plastik kullanımının artması, şişelerin dış görünüşünde de değişime yol açacak. Uzmanlara göre geri dönüşümlü materyal, tamamen yeni plastik kadar şeffaf olamadığı için şişelerde; daha mat bir yüzey, hafif bulanık bir görünüm, dokuda belirgin farklılıklar oluşabilecek. Market raflarında tüketicilerin bu değişimi net şekilde fark etmesi bekleniyor.

TEK KULLANIMLIK ŞİŞELERİN SONU GELEBİLİR

AB’nin uzun vadeli hedeflerinde tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak azaltılması da bulunuyor. Uygun maliyetli ve çevre dostu alternatif ambalajlar yaygınlaşırsa, tek kullanımlık pet şişelerin zamanla tamamen raflardan kalkabileceği belirtildi. Şimdilik öncelik, üreticilerin daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanmasını sağlamak ve plastik atığını mümkün olduğu kadar düşürmek.