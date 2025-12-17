Son aylarda sosyal medyada hızla yayılan “Tokyo-Style Schokolade”, Avrupa’da market raflarında dikkat çeken yeni bir çikolata trendine dönüştü. Geçen yılın viral ürünü olan Dubai çikolatasının ardından, bu kez Japon tat kültüründen ilham alan yeni lezzet, özellikle sınırlı sayıda satışa sunulmasıyla yoğun ilgi görüyor.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de belirli mağazalarda satışa çıkan Tokyo-Style çikolata, kısa sürede tükenmesi nedeniyle mağaza önlerinde kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ürüne ulaşmak isteyen tüketiciler, sosyal medya üzerinden deneyimlerini paylaşarak ilgiyi daha da artırdı.

MATCHA ÇAYINI ÇİKOLATAYLA BİRLEŞTİRDİLER

Üretici firma, bu üründe Japon mutfağının simgesel tatlarından biri olan matcha çayını, çikolatayla birleştirdi. Beyaz çikolata bazlı ürün; Chamei Minami matcha, çilek parçaları ve özel Japon pirinci gibi malzemelerle birleştiriliyor.

SINIRLI ÜRETİM TALEBİ ARTIRIYOR

Tokyo-Style Schokolade’nin popülerliğinin arkasındaki bir diğer etken ise sınırlı üretim politikası. Kısıtlı sayıda piyasaya sürülen ürün, “kaçırılmaması gereken” algısı yaratarak talebi hızla yükseltiyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda çikolatanın tadı ve sunumu genellikle olumlu değerlendirilirken, fiyatının yüksek olduğu yönünde eleştiriler de yer alıyor. Buna rağmen ürünün her yeni partisi kısa sürede tükeniyor.