Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunuldu. TPF, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nu açıkladı.

Rapor, yerel zincir mağazaların istihdama katkılarını kapsamlı şekilde ortaya koyarken gençlerin sektöre bakışından kadın istihdamının bölgesel etkisine kadar birçok yapısal sorun ve çözüm önerisine yer verdi.

Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlarken satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi birçok alanda istihdam yaratıyor.

Özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı sunan sektör, bölgesel kalkınmaya ve istihdam dengesine katkı sağlıyor.

18-30 yaş arasındaki genç çalışanlar, sektöre kalıcı bir kariyer gözüyle bakmıyor. Gençler, perakendeyi bir "ara durak" olarak görüyor ve başka mesleklere yönelme eğilimi taşıyor.

SOSYAL HAYATLA İŞ HAYATI ARASINDA DENGE KURULMASI SAĞLANACAK

Türkiye'de kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden birinin perakende olduğu belirtilen raporda, kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. TPF, kırsalda kadınların iş gücüne katılımı için perakende sektörünün hayati bir rol oynadığını belirtiyor.

Raporda öne çıkan önerilerden biri pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde oldu. Bu önerinin çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini mümkün kılarak, sosyal hayatla iş hayatı arasında denge kurulmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirterek, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu tatilinin aile bağlarını güçlendireceğini vurgulayan Düzgün, "Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KÜÇÜK ESNAF İÇİN DE BU UYGULAMA CAN SUYU OLACAK"

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Sektörümüz açısından da en önemlisi, bu uygulama sürdürülebilir istihdamın anahtarıdır. Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister.

İşte bu yüzden, pazar günü tatili hem aile hem de perakende sektörü için geleceğe atılmış güçlü bir adımdır. İlgili bakanlıklarla gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizde bu konudaki görüşlerimizi dile getirdik.

Öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayarak Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir.

Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır. Hem yerli ekonomiyi, hem aile yapımızı hem de sürdürülebilir istihdamı güçlendirecek bir adım olacaktır" dedi.