Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Aralık 2025 tarihli güncel taklit–tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede bal kategorisinde üç farklı marka için “taklit veya tağşiş” yapıldığı tespit edildi.

Bu markalardan biri olan Asbal, bir zincir markette indirim afişleriyle satışta bulunuyordu.

Bakanlığın resmi duyurusuna göre ürünlerde tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar tespit edilirken, parti ve seri numaraları da açık şekilde yayımlandı.

3 BAL MARKASI İFŞA EDİLDİ

– Ravza Bal (Gümüşhane)

RAVZA BAL – Süzme Çiçek Balı

Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti

Parti/Seri: 23.03.2025

– Egegün Bal (Ankara)

Süzme Çiçek Balı

Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti

Parti/Seri: HST 2023 0507

– Asbal (Bursa)

Süzme Çiçek Balı 500 g

Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti

Parti/Seri: B4834

Bakanlığın verilerine göre bu ürünler, içeriklerinde tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalar tespit edildiği gerekçesiyle kamuoyuna açıklandı.

İNDİRİMLİ SATILAN BAL SAHTE ÇIKTI

Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan marketlerde “Şahane Fiyat”, “İndirim” gibi afişlerle satışa sunulan Asbal Süzme Çiçek Balı, Bakanlığın listesinde yer almasıyla tüketicilerin tepkisini çekti.

Bazı marketlerde 1000 gramlık Asbal balı için fiyat etiketlerinin 289,90 TL’den 229,90 TL’ye indirildiği görülürken, bu durum sosyal medyada da “ucuz ürünlere dikkat” yorumlarıyla tartışma yarattı.

Uzmanlar, özellikle bal gibi taklit–tağşiş riski yüksek ürünlerde tüketicilerin alışveriş yaparken marka geçmişi, güvenilirlik ve Bakanlık açıklamalarını dikkate almaları gerektiğinin altını çiziyor.