Avrupa Birliği, geçtiğimiz ay aldığı ortak karar ile tüm üye ülkelerde plastik içeren ve doğada çözünmeyen maddelere sahip ıslak mendillerin satışını yasakladı.



Ticaret Bakanlığı'nın benzer bir çalışma üzerinde hazırlıklar yürüttüğü ve üretici firmalar ile temas halinde olduğu öne sürülürken, yapılan araştırmalara göre dünyanın en fazla ıslak mendil bazlı ürün tüketen ülkeleri arasında Türkiye üst sıralarda yer almakta.

MARKET RAFLARINDAN TOPLATILACAK



Tuvalet kağıtlarından farklı olarak plastik bazlı ıslak mendiller, suda çözünmeyerek geri dönüşüm sistemine büyük zarar vermekte. Bu tür mendillerin kullanımının ülke genelindeki kanalizasyon sistemlerine de ağır yük bindirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ev içi tesisatlarda meydana gelen tıkanıklıklarının yarısının doğada çözünmeyen ıslak mendillerden kaynaklandığını belirtiyor.

Avrupa ülkelerinde peş peşe yürürlüğe giren kısıtlamalar ile market zincirleri ve üretici firmalara 1 Ocak 2026 tarihine kadar süre tanınırken, söz konusu çalışmayı dünyanın birçok ülkesinin takip etmesi bekleniyor. Gelecek yıl Türkiye'de yapılacak ve 197 ülkenin katılacağı İklim Zirvesi COP31 sırasında bu tür adımların tüm ülkeler tarafından devreye alınması talep edilecek.





