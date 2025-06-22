Fransa'da satışa sunulan Maître Coq ve Volandrie markalarına ait 350 gramlık hindi kıyma ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Sonhaber.Eu'da yer alan bilgilere göre, Halk sağlığını tehdit eden gelişmenin ardından, ürünlerin tüketilmemesi ve derhal iade edilmesi çağrısı yapıldı.

Fransa’nın resmi ürün geri çağırma portalı Rappel Conso, 19 Haziran’da yayımladığı uyarıyla salmonella riski taşıyan hindi etlerinin ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini bildirdi.

Marketlerin hepsinde geçen hafta satışı yapılan markaların ülke genelinde faaliyet gösteren Leclerc, Intermarché, Auchan ve Coopérative U gibi büyük zincir marketlerde satıldığı bilgisi paylaşıldı.

SALMANOLLE NEDİR?

Salmonella, insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır seyreden bir bakteridir. Enfekte yiyeceklerin tüketilmesinden sonra birkaç saat ile birkaç gün içerisinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebilir.

TOPLATILAN ÜRÜN DETAYLARI

Toplatılan hindi kıymalarının markası Maître Coq (350g) ve Volandrie (350g) olarak paylaşılırken Maître Coq markasının satış tarihi 12-18 Haziran, Volandrie markasının ise 13-18 Haziran olduğu ifade edildi.