Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği resmi denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan güncel listede, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan zincir marketlerde satılan bir döner ürününe ilişkin dikkat çeken bir ihlal yer aldı.

Bakanlık analizlerine göre, “Anket Pişmiş Dana Döner” adlı üründe mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı et (at ve eşek eti) tespit edildi.

“DANA DÖNER” DİYE SATILDI, İÇERİĞİ FARKLI ÇIKTI

Denetim sonuçlarına göre, etiketinde açıkça “dana döner” ibaresi bulunan ürünün içeriğiyle beyan edilen bilgi örtüşmedi. Üstelik söz konusu ürünün, zincir marketlerde “Bu hafta sonuna özel ekstra indirim” sloganıyla kampanyalı olarak satışa sunulduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu durumun hem tüketiciyi yanıltma hem de gıda güvenliği ihlali anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

KAMPANYA SOSYAL MEDYADA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

Skandalın yankı uyandırmasının bir diğer nedeni ise ürünün tanıtım şekli oldu. İncelemelere göre, dönerin satıldığı zincir marketin 1,1 milyon takipçili sosyal medya hesabı üzerinden kampanya duyurusu yapıldı.

Yetkililer, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri çağrısında bulundu.