Market raflarında sıkça gördüğümüz yumurtaların üzerindeki kodların ne anlama geldiği uzun süredir tartışılıyor ama sosyal medyada paylaşılan yeni bir çalışma, bu kodların sandığımızdan çok daha önemli olduğunu ortaya koydu. Bir mühendis, organik yumurta ile marketten aldığı 3 kodlu yumurtayı mikroskop altında inceleyerek dikkat çeken bir fark tespit etti.

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KODLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yumurta kabuğunun üzerinde yer alan rakamlar, tavukların yetiştirilme koşullarını gösteriyor:

- 0 kodu: Organik yemle beslenen ve serbest dolaşan tavukların yumurtaları.

- 1 kodu: Serbest gezen tavuk yumurtası.

- 2 kodu: Kapalı kümeslerde yetiştirilen tavukların yumurtaları.

- 3 kodu: Kafes sistemiyle, tamamen endüstriyel koşullarda üretilen yumurtalar.

Türkiye’de en kolay ve en ucuz üretim modeli olduğu için en çok 3 kodlu yumurtalar raflarda yer alıyor.

GERÇEK FARK MİKROSKOP ALTINDA ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir mühendis, 0 kodlu organik yumurta ile 3 kodlu endüstriyel yumurtayı mikroskop altında karşılaştırdı. Mikroskobik incelemede, 3 kodlu yumurtada yağ globüllerinin çok daha yoğun olduğu, organik yumurtada ise yapının daha düzenli ve sağlıklı göründüğü belirlendi.

Uzmanlar, bu farkın özellikle kalp-damar sağlığı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Organik yumurtalarda yağ dağılımının daha dengeli olması, hem daha sağlıklı bir yapı sunuyor hem de ciltte sivilce oluşumunun daha az görülmesine katkı sağlayabiliyor.