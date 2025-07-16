Almanya'da uzmanların "yağsız enflasyon" olarak adlandırdığı bu yeni yöntemin, aynı fiyata daha düşük kalite sunan ürünlerle tüketiciyi fark ettirmeden yanıltmayı amaçladığı belirtiliyor.

Almanya Tüketici Danışma Merkezi'nin yayımladığı son rapora göre üreticiler, fiyatı sabit tutarken içerikte gizli değişikliklere gidiyor. Üstelik bu yalnızca miktar değil, ürün kalitesi açısından da ciddi bir sorun oluşturuyor: Yüksek kaliteli içerikler daha ucuz alternatiflerle değiştiriliyor fakat ambalaj ve fiyat aynı kalıyor.

"AYNI ÜRÜN SANDIK DAHA UCUZUNU ALDIK"

Almanya Tüketici Danışma Merkezi şu ana kadar en az 40 farklı üründe bu tür vakaları belgeledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketiciler, raftaki ürünü daha önce satın aldıkları ürün sanarak alıyor. Ancak gerçekte, karşılığında daha düşük kaliteye sahip içerikler alıyorlar."

Bu tür değişimlerin çoğu zaman artan hammade maliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Üreticiler, ürünlerin içeriğini değiştirerek üretim maliyetini düşürüyor ancak bu değişiklikler ambalaj ön yüzüne yansıtılmadığı için birçok tüketici farkına varmadan alışveriş yapıyor.

YASAL AÇIKLAR ÜRETİCİYİ KORUYOR

Artı49'un haberine göre tüketici kuruluşları bu konuda açık uyarılar yaparken, üreticilerin şu an için yasal olarak herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadığını belirtiyor. Çünkü ürünün arka yüzünde yer alan içerik listesi, yasal gereklilikleri teknik olarak karşılıyor. Ancak bu bilgiler genellikle küçük puntolarla ve fark edilmesi zor şekilde yazılıyor.

Söz konusu uygulamaya örnek olarak Netto'nun "Lieblings Nuss Nougat Creme" ürünü gösterildi. bu üründe fındık oranı yüzde 20'den yüzde 13'e indirildi. Ürün ambalajında bu değişikliğe dair herhangi bir açıklayıcı ifade yer almazken, yalnızca arka yüzde içerik listesinde görülebiliyor.

Uzmanlar, tüketicilere alışveriş sırasında özellikle "yeni tarif" ya da "geliştirilmiş içerik" gibi ifadeleri gördüklerinde dikkatli olmalarını öneriyor. Aynı ürün ambalajı altında farklı kaliteyle karşılaşmamak için alışveriş öncesi mutlaka içerik listesinin okunması gerektiği vurgulanıyor.