Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden paylaştığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığa Zararlı Gıdalar' listelerinde güncellemeye gitti.



28 Mayıs 2025 tarihli güncellemeyle 42 farklı ürünün eklendiği listeye dahil edilen 4 sucuk markası dikkat çekti.

MARKETLERDEN TOPLATILACAK



3 sucuk ürünü için tağşiş, 1 sucuk ürünü içinse sağlığa zararlı maddeler tespit eden bakanlık, yaptığı paylaşımda şu ürünleri sıraladı:



- ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYONKARAHİSAR EFEM marka sucuklarda soya ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.



- Kısmetoğlu Beyti markası ile satışa sunulan 'Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk' ürünlerinde ise taşlık türü sakatat bulundu.



- Yaşarbey marka sucukta ise mekanik ayrılmış kanatlı etinin yanı sıra gıda boyası tespit edildi. Söz konusu ürünün sağlığa zararlı boya içermesi nedeniyle toplatılmasına karar verildi.



- KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR tarafından üretilen Gold Dana Gurme marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.





LAHMACUN HARCINDA KANATLI ETİ BULUNDU

Güncellenen listeye yoğurttan peynire, baldan tereyağına çok sayıda farklı ürün eklendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan çiğ lahmacun harcından alınan numunelerde, kanatlı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 15 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı belirlendi.