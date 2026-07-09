Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zincir market şubelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından adli süreç tamamlandı. İlçedeki 4 farklı market şubesinden piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan bebek mamalarını çaldığı belirlenen 3 şüpheli, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca ince altına aldı. Yapılan incelemelerde, müşteri kılığında marketlere giren kadın şüphelilerin, raflarda bulunan bebek mamalarını çantalarına gizlice doldurdukları tespit edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, şüphelilerin ücret ödemeden marketlerden ayrıldığı ve dışarıda kendilerini bekleyen bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Teknik ve fiziki takip yürüten polis ekipleri, hırsızlık eylemini gerçekleştiren şahısların Damla K., Yonca G. ve G.G. olduğunu saptadı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyon neticesinde İstanbul'da gözaltına alındı.

Çerkezköy'e getirilen şüphelilerin, gerçekleştirilen sorgulamalarında zincir marketlerden toplamda 20 bin lira değerinde bebek maması çaldıkları kayıtlara geçti. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Damla K. ile Yonca G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.G. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

"YEMEK İÇİN ÇALDIK" İDDİASI

Emniyet arşivlerinde yapılan incelemede, yakalanan şüphelilerin daha önceden de "hırsızlık" suçundan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kolluk kuvvetlerine verdikleri resmi ifadelerinde, çalınan bebek mamalarını satmak amacıyla değil, kendileri yemek için çaldıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma dosyası tamamlanarak adli makamlara teslim edildi.