Hazır yiyecekler hızlı, ucuz ve pratik bir öğün alternatifi sunar. İster öğle yemeği, ister atıştırmalık, ister akşam yemeği olsun… Ancak bu kolaylığın arkasında göz ardı edilmemesi gereken bir risk bulunuyor. Yüksek tuz (sodyum) içerdiği. Aşırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon (hipertansiyon) riskini artırarak kalp krizi ve felce zemin hazırlayabilir. Uzmanlar ise bu hazır yiyecek için uyarılarda bulunuyor.

TUZ RİSKİNE DİKKAT EDİN

Yüksek tansiyon çoğu zaman belirti vermeden ilerler ve birçok kişi farkına bile varmadan bu sorunla yaşar. Ancak bazı kişilerde şu belirtiler görülebilir:

Baş ağrısı

Bulanık görme

Göğüs ağrısı

Bu nedenle, özellikle tuz açısından zengin hazır gıdaları tüketirken dikkatli olmak gerekir.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

PMC'de yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, 10 ülkeden 765 hazır erişte ürünü incelemiş. Çalışmaya göre:

Çin 283 ürünle (%37) başı çekerken,

İngiltere 137 ürün (%18),

Yeni Zelanda 85 ürün (%11),

Avustralya ise 58 ürün (%8) ile listede yer aldı.

En az ürüne sahip ülkeler ise Endonezya (28 ürün) ve Kosta Rika (18 ürün) oldu.

Araştırmacılar, paketler arasındaki tuz oranlarının büyük farklılıklar gösterdiğini belirterek, dünya genelinde hazır eriştelerdeki yüksek sodyum seviyesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguluyor.

British Medical Journal’da (BMJ) yayımlanan ve Malezya'daki ürünleri inceleyen bir başka araştırmada ise hazır eriştelerin yalnızca %62'sinin ambalajında tuz içeriğinin belirtildiği, ürünlerin %90'ının ise Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği günlük tuz limitini aştığı ortaya çıktı.

SAĞLIK SERVİSİ UYARIYOR

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yetişkinlerin günde en fazla 6 gram tuz tüketmesini öneriyor. Bu, yaklaşık bir silme çay kaşığına denk geliyor ve yemeğin içinde zaten bulunan tuzu da kapsıyor.

Yaşa göre önerilen günlük tuz sınırları:

11 yaş ve üzeri: En fazla 6 g

7-10 yaş: En fazla 5 g

4-6 yaş: En fazla 3 g

1-3 yaş: En fazla 2 g

1 yaş altı: En fazla 1 g

Tuz tüketimini azaltmak için şu öneriler işe yarayabilir:

Yüksek tuz içeren sosları sınırlayın: Soya sosu, ketçap, hardal, mayonez, sos granülleri ve esmer sos gibi ürünleri daha az kullanın.

Masada tuz bulundurmayın: Yemek sırasında alışkanlıkla eklenen tuzun önüne geçmek için sofraya tuz koymamaya özen gösterin.

"Tuz Mücadelesi"ni deneyin: NHS'nin önerdiği bu yöntem, birkaç hafta boyunca yiyeceklere eklediğiniz tuzu azaltmayı hedefliyor. Zamanla, ekstra tuz ekleme isteğinizin azaldığını fark edebilirsiniz.