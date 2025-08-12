Amasya’nın Suluova ilçesinde patates hasadı başladı. Ayrancı Köyü'nde yaşayan 21 yaşındaki çiftçi Sergen Doğan'ın 100 dekarlık tarlasındaki 8 ton patatesin kilosuna market ve hallerde 5 lira teklif edildi.

8 DAKİKADA BİTTİ

Emeğinin karşılığını alamadığını düşünen Doğan, traktörüyle şehir merkezine giderek römorkun üstündeki 8 ton patatesi 8 dakikada yurttaşlara ücretsiz dağıttı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü mezunu Doğan, aile mesleği olan çiftçiliği 7 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Suluova’ya bağlı Ayrancı Köyü'nde yaklaşık 100 dekarlık alanda patates hasat eden Doğan, patatesinin değer görmediğini ifade etti. Gelinen noktanın çok kötü olduğunu söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"MAHSULÜMÜN DEĞERİNİN OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN..."

"100 dekar patates ekmiştik. Patates değer görmedi. 8 ton patatesi halka ücretsiz dağıttık. Dağıtma sebebimize geleyim önce, alıcısı yoktu. 8 ton patatesimizi hasat etmişiz, römorkun üzerine koymuşuz, fakat alıcı yok. Çürümeye terk edemeyiz, bu patatesi biz yetiştirdik. Halkımız yesin diye yetiştirdik. Biz de ücretsiz dağıttık. Sağ olsunlar, güzel tepkiler gördük. Mahsulümün değerinin olmadığını göstermek için ben dağıtmak istedim.

Ben o zaman dağıttığımda 5-7 lira arasında gidiyordu. İrisi 7 lira, küçüğü 5 liraydı. Şu anda 3-5 lira arasında gidiyor. 2 lira zaten çuvala koyma maliyeti var. 1 lira kalıyor. 5 ton patates aldığınızda 5 bin lira. 30 bin lira maliyeti var bunun, 25 bin lira masraftasınız. 100 dekar sadece ben kendi adıma diktim. 2,5-3 milyon lira sadece patatesten benim zararım var bu yıl. Şu görmüş olduğunuz patatesler şu anda tarlada kalıyor.”

“BELKİ BİR DAHAKİ SENE PATATES HİÇ EKMEYECEĞİM”

Doğan; soğan ve mısır da ektiklerini bildirerek, "Önümüzü görmüyoruz. Ben bir dahaki sene de 3 milyon lira zarar edersem bu işin içinden çıkılmayacak bir boyut alacak. Belki bir dahaki sene patates hiç ekmeyeceğim veya düşünerek devam edeceğim. İşin sonunda da küçük çiftçi zaten kaybolacak. Gençlerimiz bilinçli hareket etsinler. İşler karanlık” şeklinde konuştu.