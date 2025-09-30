İstanbul'da Küçükçekmece ilçesindeki bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan G.A. isimli kadın ile bir erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek müşteri bilinmeyen bir nedenle G.A.'ya yumruk attı. Saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir markette evcil hayvanı ile alışveriş yapan G.A., yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı. Darbedilen G.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli erkeğin G.A'nın yanına yaklaştığı ve tartışma sırasında yumruklu attığı anlar yer alıyor.