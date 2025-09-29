Tarımda son yılların en büyük felaketi olarak görülen ve ilk belirlemelerde 21 milyar TL’lik bir faturaya ulaştığı açıklanan zirai don, meyveye dayalı sanayilerde de hem fiyatta hem de içerikte değişim yarattı.

TARİFLER DEĞİŞTİ

Elmadan üzüme, şeftaliden kayısıya pek çok üründe bölgesine göre hasatlarda yüzde 40 ile yüzde 90 arasında bir kayıp yaşandığını kaydeden Dimes CEO’su Ozan Diren, “Meyve suyu sektörü meyve pazarının yüzde 10-15’ini alıyor. Yüzde 85 yemelik olarak tüketiliyor. Dolayısıyla yüzde 50’lik kayıp bize yüzde 50 olarak yansımıyor. Sadece fiyatları bir miktar negatif olarak etkileyebilir. Ana kategorilerde değil ama karışık meyve sularında reçetelerde değişiklik yapıyoruz. Portakal az ise mandalina kullanabiliyoruz. Meyveleri azaltmıyoruz bol olan meyveyi ekliyoruz.

Elma olmuyor, beyaz üzüm elmanın ikamesi olabiliyor. Bazı ürünlerde hammadde satışımız vardı. Onu yapmıyoruz kendimize tutuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Gıda enflasyonunun etkilerinin 2026’dan itibaren azalmasını beklediklerini son bir yılda ise meyve suyu fiyatlarının yüzde 35 artarak enflasyona paralel bir seyir izlediğini kaydeden Diren, “Kendi bahçesi zarar görmeyen de çok para kazandı. Ama zor bir seneydi maalesef. İklim çok yüzümüze bakmadı birçok üründe. Erkenci bölgelerde de Mersin bölgesinde kayısı şeftali erkencileri çok vurdu. Biz pozisyonumuzu doğru aldık vaktinde alımlarımızı yaptık olan ürünlerde. Yok senesi oldu. Bunların hepsi üst üste bindi. Mükemmel fırtına dedikleri seneler oluyor” dedi.

Üzüm fiyatları şarabı etkiledi

GEÇEN yıl beklenenin altında satışlar olunca var olan stokların don ve kuraklığın etkisini azalttığını kaydeden Ozan Diren, sektörün stoktan yediğin kaydetti. Gelecek yıl da don ve kuraklığın bir miktar verime etki edeceğini aktaran Diren, bu durumun daha uzun sürmesini beklemediklerini aktardı. Yine üretici oldukları şarapta son 3 yıldız yüksek üzüm fiyatlarının maliyetleri yükselttiğini aktaran Diren, geçen yıl 7.7 milyar TL’lik ciroya ulaştıklarını, şarabın cirolarındaki payının yüzde 5, soğuk kahvenin ise yüzde 20 olduğunu aktardı.