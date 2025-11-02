Marmaris Manşet’in haberine göre, ilçedeki çeşitli marketlerde görülen İngiliz turist, kasaya gelip “Buradaki herkesin alışverişini ben ödeyeceğim” dedi. Kasiyerler önce durumu şaka sandı, ancak turistin ciddi olduğunu anlayınca işlemler başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İngiliz turist sırayla alışveriş yapan vatandaşların sepetlerindeki ürünleri kendi kredi kartıyla ödeyip “thank you” diyerek mağazadan ayrıldı.

‘BÜYÜK GÜNAH İŞLEDİM, AFFEDİLMEK İSTİYORUM’

Tanıkların aktardığına göre turist, market çalışanlarına ve çevresindekilere “Büyük bir günah işledim, affedilmek için hayır yapıyorum” dedi. İlçedeki farklı marketlerde aynı davranışı sergileyen turistin şimdiye kadar yüz binlerce lira harcadığı iddia edildi.

YENİ DATÇA YOLUNDA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Son olarak Yeni Datça yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde görülen turist, kasada sırada bekleyen yaklaşık 20 kişinin alışveriş ücretini ödedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre bu alışverişin tutarı yaklaşık 50 bin lirayı buldu. Mağazada yapılan “hesaplarınız ödeniyor” anonsunun ardından birçok müşteri kasaya yöneldi. Turist, ödemeleri yaptıktan sonra sessizce mağazadan ayrıldı.

MARMARİS'TE GÜNDEM OLDU

İngiliz turistin kimliği ve ne kadar süreyle Marmaris’te kalacağı bilinmezken, vatandaşlar onun bir sonraki hangi markette ortaya çıkacağını merak ediyor.

Market çalışanları ise turistin oldukça sakin ve ciddi bir tavırla alışveriş yapan herkese yardım ettiğini, herhangi bir karşılık beklemeden ödemeleri yaptığını belirtti.