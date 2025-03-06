Fransa’da, 3 Mart 2025 itibariyle Intermarché mağazalarında satılmaya başlanan Bouton d’Or marka sirke aromalı cipsler için geri çağrı duyurusu yapıldı.

Artı33'ün haberine göre, Fransa'nın resmi geri çağrı platformu Rappel Conso'nun açıklamasına göre, bu ürünlerde akrilamid maddesinin yasal sınırların üzerinde olduğu tespit edildi. Akrilamid, sağlık açısından tehlikeli bir madde olduğundan, söz konusu cipslerin kesinlikle tüketilmemesi yönünde uyarı yapıldı.

ÜRÜN BEDELİ GERİ VERİLECEK

19 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alınan bu cipslerin, 31 Mart 2025 tarihine kadar mağazalara iade edilmesi gerektiği ve ürün bedelinin geri alınabileceği aktarıldı. Bu tarihten sonra ise iade işlemlerinin geçersiz olacağı açıklandı. Öte yandan yetkililer, halkı sağlığını korumak adına bu uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.