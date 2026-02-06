İçme suyu güvenliği üzerine yapılan bağımsız bir çalışma, market raflarında satılan farklı markalara ait paketli suların hijyenik durumunu laboratuvar ortamında mercek altına aldı. Doç. Dr. Ahmet Ali Berber tarafından gerçekleştirilen mikrobiyolojik analiz, aynı rafları paylaşan suların bakteri yükü açısından birbirinden farklı tablolara sahip olduğunu ortaya koydu.

7 FARKLI ÖRNEK İNCELENDİ

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi tarafından yürütülen çalışmada, piyasada yaygın olarak bulunan yedi farklı su markasından numuneler alındı. Steril laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen "besiyeri ekim" işlemi ve ardından gelen kuluçka süreci sonunda, her bir su örneğinin mikrobiyolojik performansı gözlemlendi.

SONUÇLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Araştırmanın sonuçları, numunelerin saflık derecelerinin değişkenlik gösterdiğini kanıtladı. Yapılan incelemede şu bulgular öne çıktı:

- Tam Sterilizasyon:

Test edilen yedi örneğin dördünde, besiyeri yüzeyinin tamamen pürüzsüz kaldığı ve herhangi bir mikroorganizma üremesinin gerçekleşmediği tespit edildi.

- Kısmi Üremeler:

İki farklı numunede, besiyeri yüzeyinin büyük oranda temiz kaldığı ancak belirli noktalarda küçük koloni oluşumlarının başladığı gözlemlendi.

- Yoğun Bakteri Yükü:

Bir numunede ise diğerlerinden belirgin şekilde farklı olarak; besiyeri üzerinde yaygın, bulutsu ve geniş alanlara yayılan beyaz kolonileşmeler rapor edildi.

Deneyi gerçekleştiren Berber, bu çalışmanın tek bir örneklem üzerinden yapılan şahsi bir gözlem niteliği taşıdığının altını çizdi.