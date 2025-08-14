Sosyal medyada paylaşılan bir video, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Markette satın aldığı salamı kızartmak isteyen bir vatandaşın yaşadıkları, sağlığımızla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

Tavaya atılan salamlar, kızarmak yerine kısa sürede eriyerek jelatinimsi bir maddeye dönüştü. Görüntüler kısa sürede viral olurken, hem vatandaşlardan hem de uzmanlardan sert tepkiler geldi.

UCUZ DİYE NELER YEDİRİYORLAR!

X platformunda binlerce kez paylaşılan görüntüler sonrası sosyal medyada “Bu ürünleri kim denetliyor?”, “Sağlığımızı çalıyorlar!”, “Gıda terörüne dur deyin!” şeklinde mesajlar paylaşıldı. Vatandaşlar, özellikle zincir marketlerde satılan ucuz şarküteri ürünlerinin daha sıkı denetlenmesini talep etti.

UZMANLAR: KATKI MADDESİ BOMBASI YEMEYİN

Gıda mühendisleri, piyasadaki bazı salam ve benzeri ürünlerde et oranının yok denecek kadar az olduğunu belirtiyor. Yerine nişasta, jel kıvam verici, aroma artırıcı ve çeşitli kimyasal katkı maddelerinin kullanıldığını söyleyen uzmanlar, bu maddelerin yüksek ısıda eriyerek ürünü adeta plastik bir yapıya dönüştürdüğünü ortaya çıkardı.