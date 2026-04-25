Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo için çalışan şeflerin sızdırdığı bilgilere göre, 41 yaşındaki yıldızın mutfağında 'yasaklılar' ve mucize besinler deşifre oldu.

Gazlı içecekler, konserve meyve suları ve şekerli her türlü sıvı Ronaldo’nun evine neredeyse 20 yıldır giremiyor. Biçecekler metabolizmayı yavaşlatıp iltihaplanmaya neden olduğunu düşünüyor.

Babasına verdiği yemin hala sürüyor

2005'ten beri ağzına içki sürmeyen CR7 için bu karar hem karaciğerini korumak hem de 52 yaşında alkolden kaybettiği babasını onurlandırmak için alınmış bir 'yemin'.

Tam 6 öğün yiyor

Ronaldo'nun enerji seviyesini korumak için aşçıları günde tam 6 öğün hazırlıyor:

Sofrada işlenmiş hiçbir ürün bulunmuyor. Protein kaynağı olarak morina, kılıç balığı ve levrek taze taze hazırlanıyor.

Düşük yağ ve yüksek protein oranıyla tavuk, Ronaldo için bir "altın standart".

Esmer pirinç ve tatlı patates, gün boyu süren bitmek bilmeyen enerjinin asıl kaynağı.

Ronaldo'nun disiplini sadece kendisiyle sınırlı değil; evdekilerle çevrili.

Oğlu cips yediğinde veya gazlı içecek içtiğinde Ronaldo rahatsızlığını dile getiriyor. Tatillerde bile evde şekerleme tüketimini minimumda tutuyor.

Manchester United ve Al-Nassr'daki oyuncular, CR7’nin tabağını gördükten sonra bir parça kek yerken kendilerini "suçlu" hissettiklerini itiraf ediyorlar.