Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan alışveriş fişleri, termal kağıt adı verilen özel bir malzemeden üretiliyor. Bu kağıtların yüzeyi, yazıların ısı yoluyla belirmesini sağlayan ve Bisfenol-A (BPA) ile Bisfenol-S (BPS) gibi kimyasallar içeren plastik kaplamalarla kaplıdır. Uzmanlar, bu maddelerin cilt yoluyla doğrudan kana karışabildiğini ve vücudun hormonal dengesini sağlayan endokrin sistemini bozduğunu belirtiyor. Bu bozulma sonrası ise kalp hastalıkları, kısırlık ve belirli kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlanıyor.

CİLDE TEMAS ETMESİ BİLE YETİYOR

Yapılan son araştırmalara göre, bu kimyasalların vücuda sızması için uzun süre beklemeye gerek olmadığını gösterdi. Sadece birkaç saniyelik cilt teması, termal kağıt üzerindeki zararlı maddelerin deri gözeneklerinden geçmesi için yeterli oluyor.

Isıya duyarlı bu plastik kaplama, zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor. Bilim insanları, bu mikroplastiklerin sadece deride kalmadığını; kan dolaşımı aracılığıyla beyne, damar sistemine ve sindirim organlarına kadar ulaşarak buralarda birikebildiği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

FİŞE DOKUNDUKTAN SONRA DERHAL ELLERİNİZİ YIKAYIN

Sağlık uzmanları, bu riskli maruziyeti en aza indirmek için alışveriş yapan tüketicilere ellerin yıkanması tavsiyesinde bulunuyor. Özellikle ıslak veya yağlı ellerle fişe dokunmanın kimyasal emilimini kat kat artırdığı biliniyor. Bu nedenle marketten çıkar çıkmaz veya eve girer girmez elleri bol su ve sabunla temizlemek hayati önem taşıyor.