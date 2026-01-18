Eskişehir’de yaşayan vatandaş, çocuğuna almak amacıyla temin ettiği oyuncağı evde incelediğinde, ambalajın içinden prezervatif çıktığını fark etti. Yaşanan durumu çevresiyle paylaşan baba, çocuklara yönelik bir üründe böyle bir maddenin bulunmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“YETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYORUM”

Olayın ardından resmi makamlara başvurduğunu belirten baba, emniyet birimleri, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve ilgili bakanlıkla iletişime geçtiğini söyledi. Konunun ciddiyetine dikkat çeken vatandaş, gerekli incelemelerin yapılmasını ve sorumlular hakkında işlem başlatılmasını talep etti.

DENETİM ÇAĞRISI

Baba, özellikle çocuklara yönelik ürünlerin üretim, ithalat ve satış aşamalarında daha sıkı denetimlerin uygulanması gerektiğini vurgulayarak benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve davet etti.