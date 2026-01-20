Earth Conscious tarafından yapılan uyarılara göre, aerosol deodorantların içindeki propan ve bütan gibi itici gazlar, atmosferde ısıyı hapsederek sera etkisine neden oluyor. Bu gazlar sadece iklim değişikliğini tetiklemekle kalmıyor aynı zamanda ozon tabakasının incelmesine de yol açıyor. Ayrıca, basınçlı kaplar olan bu kutuların patlama riski hem insan hem de çevre sağlığı için sürekli bir tehdit oluşturuyor.

HORMONLARI VE DOĞAYI BOZUYOR

Geleneksel deodorantların içeriğinde bulunan paraben, ftalat ve triklosan gibi maddeler çevresel birer "kırmızı bayrak" olarak nitelendiriliyor. Bu kimyasallar:

- Hormonal Bozukluklar: İnsanlarda endokrin sistemini bozabiliyor.

- Ekosistem Kirliliği: Atık sularla nehirlere ve denizlere karışarak sucul yaşamda biyolojik birikime ve toksisiteye neden oluyor.

KANSER VE ÖSTROJEN BAĞLANTISI

Healthline.com tarafından paylaşılan bilimsel çalışmalar, deodorantlardaki alüminyumun ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı:

- Östrojen Tepkisi: 2018 tarihli bir çalışma, alüminyumun vücudun östrojen tepkisini değiştirebildiğini kanıtladı.

- Meme Kanseri İlişkisi: 2017 yılında yapılan bir araştırmada, meme kanseri tanısı konan kadınların, sağlıklı kadınlara oranla günde birkaç kez daha fazla ter önleyici kullandığı saptandı.

- Dokuda Hasar: Alüminyumun meme dokusunda oksidatif hasara ve iltihaplanmaya yol açabildiği belirtildi.

UZMANLAR DOĞAL REÇETEYİ VERDİ

Uzmanlar, kimyasal içerikli ürünlerden kaçınmak isteyenler için evde uygulanabilecek doğal ve etkili alternatifleri sıraladı. Cadı fındığı doğal bir bakteri öldürücü olan bu bitki, iltihap önleyici özelliğiyle nemi uzaklaştırır ve kötü kokuyu hızla yok eder. Ciltte kalıntı bırakmaması en büyük avantajıdır. Karbonat ve mısır nişastası karışımı, koku ve terleme ile mücadele için bir ölçek karbonat ile altı ölçek mısır nişastasını karıştırarak doğal bir toz deodorant elde edebilirsiniz.