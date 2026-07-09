Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde peş peşe yaşanan hırsızlık ve gasp olayları hareketli dakikalara sahne oldu. Mahmutlar Mahallesi'nde bir marketi soyduktan sonra içinde çocuk olan bir aracı ve yoldaki bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında jandarma personeline direnen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, adli işlemlerin yanı sıra kendisine rekor miktarda idari para cezası kesildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde başladı. Bir markete giren 18 yaşındaki Taha Emirhan Kacıra, kasada bulunan paraları zorla alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli olarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

GASP ETTİĞİ OTOMOBİLLE KAZA YAPTI

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, kimliği belirlenen şüpheli Taha Emirhan Kacıra'nın marketten kaçtıktan sonra yol kenarında çalışır vaziyette duran bir araca yöneldiği saptandı. Şüphelinin, içerisinde 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 33 ACR 419 plakalı otomobili gasp ederek kaçmaya devam ettiği belirlendi.

Şüpheli Kacıra, gasp ettiği otomobille Atatürk Caddesi üzerinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek çevredeki iki araca çarptı. Kazanın ardından hasar gören otomobili ve içindeki çocuğu yol ortasında bırakan şüpheli, yaya olarak kaçışını sürdürdü. Zanlı, kaçış güzergahı üzerinde yürümekte olan T.Ç. isimli vatandaşın da cep telefonunu gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı.

JANDARMAYA DİRENDİ, PARMAK KIRDI

Bölgede devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, eşgale uyan şüpheliyi fark ederek fiziki takibe aldı. Kısa süreli kovalamacanın ardından jandarma tarafından yakalanan Taha Emirhan Kacıra, kendisini gözaltına almak isteyen görevlilere direnerek bir personelin silahını almaya yeltendi. Yaşanan arbede sırasında müdahalede bulunan jandarma personelinin parmağı kırıldı.

Olay yerine sevk edilen takviye jandarma ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Kacıra, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelinin gasp ettiği araçta kalan 10 yaşındaki kız çocuğu ise jandarma ekiplerince güvenli bir şekilde yakınlarına teslim edildi.

Hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve ilgili mevzuat ihlallerinden dolayı jandarma trafik timi tarafından toplam 550 bin lira idari para cezası uygulanan Kacıra, 6 farklı suçtan adli işleme tabi tutuldu. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Taha Emirhan Kacıra, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.