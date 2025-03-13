Bir kadın, marketten aldığı muzları evde açınca karşılaştığı manzarayla şaşırdı. Kadın sosyal medyada paylaştığı videoyla yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı. Eve gittiğinde muz paketini açan Ashlea, muzların arasında yaşayan bir hamamböceğiyle karşılaştı. Videoda, "Muzlarımı yeni açtım" diyen Ashlea, ardından hamamböceğini göstererek "Bununla ne yapacağım?" dedi.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Bu videonun ardından yorum yapan kullanıcılardan biri "Ben asla eve muz sokmam. Bir tane alıp otoparkta yerim" diye şaka yaparak, perakende sektöründe karşılaştığı korkunç durumları paylaştı. Kullanıcı, "Ara sıra örümcekler ve kurbağalar görüyorduk" diyerek deneyimini anlattı. Bazı kullanıcılar, "Eğer gerçekten hamamböceği ise, kesinlikle uçabiliyorlardır!" şeklinde korkularını dile getirdi.

MARKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadının ürünü satın aldığı market olayla ilgili açıklama yaparak, taze ürünlerinin her zaman dikkatlice yıkandığını ve paketlenmeden önce kontrol edildiğini belirtti. Marketin sözcüsü ise "Herhangi bir müşteri, ürünlerinde bir sorun fark ederse bizimle iletişime geçmeli" ifadelerine yer verdi.