Özel hayatındaki inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın, son ilişkisini de sonlandırdığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, geçen temmuzda ayrılan Marlon Teixeria - Şeyma Subaşı çiftinin ilişkisi yine sona erdi.

İddialara göre, Marlon Teixeria uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışı yasağı şeklinde serbest bırakılan Subaşı'ya destek olmadı.

TÜRKİYE'YE GELMEDİ, İLİŞKİ BİTTİ

Teixeria'nın, Şeyma Subaşı'nın yanına Türkiye'ye gelmediği için çiftin ilişkisinin bittiği öne sürüldü.

Şeyma Subaşı, temmuz ayında ikinci kez ayrıldığı Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeria ile kasımda tekrar barışmıştı.

'TÖVBE SÜRECİNDEYİM' DEMİŞTİ

Subaşı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kan ve saç testlerinde yasaklı maddelere rastlandığını, bunun ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını ve tövbe sürecine girdiğini duyurmuştu.