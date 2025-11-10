Balıkesir’de 10 Ağustos’ta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede devam eden sarsıntılara yenileri eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, gece saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 5 saat arayla iki ayrı deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 01.06’da, ikinci deprem ise saat 05.48’de kaydedildi. Her iki depremin de büyüklüğü 4.5 olarak ölçülürken, sarsıntılar Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan sarsıntıların “Gelenbe kırığı” açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Ercan, “10 Ağustos ve 27 Ekim’deki depremler sonrası oluşan kırık boyu yaklaşık 20 kilometre. Artçı depremler kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Demyan kırığı boyunca gelişiyor. Son depremlerin kuzeydoğuda meydana gelmiş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir. Bu kırık yürürse Balıkesir il merkezi etkilenebilir” ifadelerini kullandı.