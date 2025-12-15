Science dergisinde yayımlanan ve New York Times’ta da yer bulan bir araştırma, Marmara Denizi altındaki faylarda artan sismik hareketliliğe dikkat çekerek İstanbul için 7 ve üzeri büyüklükte deprem olasılığına işaret etti. Araştırmanın ardından kamuoyunda başlayan tartışmalara deprem uzmanları farklı değerlendirmelerle katıldı.

DEPREM UZMANLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara’daki fayların büyük bir deprem üretecek şekilde stres biriktirmediğini savunarak, dile getirilen büyük deprem senaryolarının bilimsel temele dayanmadığını ifade etti. Üşümezsoy’un açıklamaları, bilim dünyasında süren görüş ayrılıklarını yeniden gündeme getirdi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ DE TARTIŞMAYA KATILDI

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Denizi’ndeki sismik hareketliliğin bilimsel veriler ışığında dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bölgede büyük bir deprem olasılığının devam ettiğini ifade etti. Tüysüz, son yaşanan depremlerin fay hatları üzerindeki gerilimi artırdığına yönelik bulgular bulunduğunu dile getirdi.

"ZAMANLAMA ÖNE ÇEKİLMİŞ OLABİLİR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların doğu yönünde ilerlemesinin, Adalar ve Avcılar açıklarındaki kilitli fay parçaları üzerinde ek stres oluşturmuş olabileceğini söyledi. Bu durumun, beklenen büyük Marmara depreminin zamanlamasını öne çekmiş olabileceğine dikkat çekti.

“Marmara’da büyük deprem olmayacak” yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmadığını vurgulayan Tüysüz, Marmara Bölgesi’nde son büyük depremin 1766 yılında meydana geldiğini ve o tarihten bu yana faylarda yeniden stres birikiminin sürdüğünü belirtti.