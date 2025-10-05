Perşembe günü Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13:43'te Marmara Ereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Depremin derinliği 10,61 km olarak ölçüldü. 


İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Marmara'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin özellikle İstanbul'un kıyı kesimlerinde hissedildiğini belirtti. 