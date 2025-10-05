Perşembe günü Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13:43'te Marmara Ereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 10,61 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi
Tarih:2025-10-05
Saat:13:43:49 TSİ
Enlem:40.78944 N
Boylam:27.93778 E
Derinlik:10.61 km
İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Marmara'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin özellikle İstanbul'un kıyı kesimlerinde hissedildiğini belirtti.