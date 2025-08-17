17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü, binalar, araçlar ve iskeleler su altında kaldı.

Aradan geçen yılların ardından 'batık şehire' su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi.

Dalışta, o gece sular altında kalan alanlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar net biçimde görüldü.

DEPREM İZLERİNİN SİLİNMEDİĞİ YER

Tahsin Ceylan, çekimlerde teknenin bulunduğu yerin eskiden Çınarlık Meydanı'nın ortası olduğunu belirterek, şimdilerde meydanın büyük bölümünün 30 metre suyun altında kaldığını söyledi.

Ceylan, "Deprem izlerinin silinmediği bir yer varsa o da Değirmendere'deki o batık şehirdir. Şu anda meydandaki çınar ağaçlarının daha büyükleri, hepsi suyun altında ve artık o bölge yapay resif haline gelmiş" dedi.